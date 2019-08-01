Екатеринбург, , 21:45 — REGNUM

Спасатели из Екатеринбурга присоединятся к поискам мужчины и несовершеннолетнего ребёнка, пропавших в реке Лозьве (Свердловская область). Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Поисковая операция Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Уже в ближайшее время к ивдельской группе спасателей подключатся екатеринбургские коллеги. В операции по поиску участвуют 44 человека, среди них — как простые жители области, так и сотрудники спасательных отрядов вместе с полицейскими.

Пока что было обследовано 140 км акватории реки.

Напомним, 31 июля 2019 года группа из пяти человек — женщина вместе с тремя своими детьми, а также её напарник — должны были добраться по реке Лозьве из посёлка Вижай в посёлок Ушма. Однако в указанное время в пункт назначения так никто и не прибыл. Позже спасатели обнаружили перевёрнутую лодку, а также тела трёх погибших — матери и двух детей. Поиски продолжаются.

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