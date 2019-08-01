Челябинск, , 20:31 — REGNUM

В Челябинске один из местных жителей перекрыл своей машиной путь трамваю, а затем прошёл в салон и подарил букет роз одной из пассажирок. Об этом сообщают СМИ.

По данным 1obl.ru, девушка, как и другие пассажиры, отреагировала на этот поступок молчанием. Лишь когда он выходил, вслед ему заметили, что он нарушил правила.

В «Челябинском городском электрическом транспорте» намерены проверить, насколько законными были действия водителя трамвая, который открыл дверь нарушителю.