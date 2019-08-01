Челябинск, , 20:18 — REGNUM

В Челябинске одна из местных жительниц пришла со своими детьми в офис управляющей компании и отказалась его покидать до тех пор, пока в её дом не вернут горячую воду. Об этом пишут челябинские СМИ.

Издание 74.ru сообщает, что инцидент произошёл 31 июля. Из-за опрессовок горячей воды в доме нет полтора месяца. В итоге терпение челябинки лопнуло и она решилась на визит в офис коммунальщиков.

Ей удалось встретиться с директором компании. Но этот разговор её не удовлетворил. Она потребовала либо возвращения горячей воды, либо водонагревателя.