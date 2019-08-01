Петрозаводск, , 20:21 — REGNUM

Группа петербургских туристов-байдарочников, пропавших в конце июля в Республике Карелия, нашлась в полном составе на одном из островов Беломорья. Людей на вертолете уже доставили в населенный пункт Сумский Посад, сообщает карельское агентство «Республика».

Служба спасения Пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Карелия

Водные туристы были найдены на Кондоострове, куда они и направлялись на байдарках из Сумского Посада, когда с ними была потеряна связь.

Все десять туристов здоровы, медпомощь им не потребовалась.

Напомним, группа туристов из Петербурга в составе 10 человек, один из которых — 15-летний подросток, прибыла в июле в Беломорский район Карелии. На пяти байдарках они осуществляли переход из Сумского Посада на Кондоостров. В республиканских органах МЧС группа не регистрировалась. С 26 июля петербуржцы перестали выходить на связь, их родственники забили тревогу.

В поисках туристов участвовал вертолет МЧС Ми-8 из Санкт-Петербурга. Водные средства поиска не применялись из-за штормовой погоды на Белом море.

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