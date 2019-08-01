Москва, , 19:38 — REGNUM

Наиболее часто угоняемыми автомобилями в России в первом полугодии 2019 года стали Toyota и Lexus. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого экспертами компании «АльфаСтрахование».

Как уточняется, рейтинг составлялся на основании обращений клиентов, транспортные средства которых были застрахованы в компании по каско.

Лидером в списке оказался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, частота угонов которого в январе-июне составила 0,78%. Второе место занял Toyota Land Cruiser с показателем 0,67%, а на третьем месте оказался Lexus LX — 0,52%.

В первую десятку по частоте угонов вошли также Toyota Camry (0,5%), Skoda Octavia (0,43%), Kia Ceed (0,36%), Hyundai Tucson (0,28%), Kia Rio (0,27%), Hyundai Solaris (0,24%) и Ford Focus (0,23%).