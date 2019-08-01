Махачкала, , 19:40 — REGNUM

Штормовое предупреждение объявлено по районам Дагестана на 2−3 августа. Местами ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20−23 м/с, сообщили ИА REGNUM 1 августа в пресс-службе МЧС республики.

Иван Айвазовский. Аул Гуниб в Дагестане. Вид с восточной стороны. 1869

Наиболее неблагоприятная погода прогнозируется в горных районах Дагестана. Здесь, помимо прочего, на малых реках ожидается подъём воды до неблагоприятных отметок и небольшой сход селей.

В столице региона, городе Махачкале, по данным чрезвычайного ведомства, 2 августа будет переменная облачность, дождь, гроза, скорость ветра местами будет достигать 6−11 м/с.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 21 июля, в ряде населённых пунктов Карабудахкентского района Дагестана прошёл сильный град. Больше всего пострадало село Доргели, где стихия повредила кровли около 700 домов и ряда социальных учреждений.