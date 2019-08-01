Красноярск, , 19:30 — REGNUM

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении чиновников министерства лесного хозяйства Красноярского края. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает Управление СК по Красноярскому краю.

Следователи считают, что в период с 22 марта по 1 августа чиновники министерства лесного хозяйства края не принимали меры по ликвидации лесных пожаров, что привело к распространению огня на огромной территории.

В здании министерства проходят обыски. Следствие устанавливает сумму ущерба.

Также обыски проходят в региональном управлении МЧС и КГАУ «Лесопожарный центр». Изымается документация.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, огромные лесные пожары бушуют в труднодоступных и отдаленных территориях Сибири. Режим чрезвычайной ситуации введен в Красноярском крае, Иркутской области, двух районах Бурятии и одном районе Якутии.

Лесные пожары действительно не тушили долгое время, так как они бушевали в так называемых зонах контроля — отдаленных и труднодоступных районах, где не ведется хозяйственная деятельность и нет населенных пунктов.