Черкесск, , 18:45 — REGNUM

В нескольких медицинских учреждениях Карачаево-Черкесии обнаружено простаивающее медицинское оборудование. Факт неиспользования его в работе выявила прокуратура города Черкесска, сообщили ИА REGNUM 1 августа в надзорном ведомстве.

После проверки прокуратурой соблюдения законодательства в сфере здравоохранения в число нарушителей попали республиканская детская многопрофильная больница, онкологический диспансер имени С. П. Бутова, Черкесская городская клиническая больница и Карачаево-Черкесская республиканская инфекционная клиническая больница и центр по борьбе со СПИДОМ.

«Имеют место факты длительного простоя медицинского оборудования, вследствие чего нарушаются права граждан на своевременное получение качественной медицинской помощи», — отметили в надзорном ведомстве.

Прокуратура потребовала устранения нарушений, направив руководителям медицинских учреждений представления. В настоящее время они находятся на рассмотрении.