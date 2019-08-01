Пермь, , 18:45 — REGNUM

Работницу Управления Росреестра по Пермскому краю, которая пинала бездомного мужчину возле офиса в Перми, уволили, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого Росреестра.

Сотрудница отправлена в отставку в связи с нарушением общих принципов служебного поведения государственных служащих. Между тем нареканий к работе женщины у ведомства не было. Но из-за инцидента служба Росреестра посчитала невозможным продлить трудовые отношения.

«Этот крайне неприятный случай должен быть уроком всем работникам системы Росреестра. Необходимо оставаться человеком в любой жизненной ситуации», — отметила руководитель ведомства Виктория Абрамченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля случай, когда женщина пинает бомжа, вызвал широкий резонанс. Инцидент был зафиксирован на видеокамеру. Женщина представилась сотрудником Управления Росреестра. Последовала служебная проверка.

В ведомстве признались, что бомж поселился на крыльце офиса и собирал компании для пьянок. Обращения в полицию и скорую помощь оказались неэффективными. Специалисты служб провели беседу и уехали, оставив мужчину на улице.

После того, как вокруг случая с пинками от сотрудницы Росреестра, пытавшейся прогнать бездомного, разразился скандал, полицейские решили заняться патрулированием участка.

Мужчину определили в Центр социальной адаптации, где обещали оказать содействие в получении ряда документов.

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