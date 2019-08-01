Махачкала, , 18:46 — REGNUM

Специальные экопункты для сбора бумаги, пластика, жестяных банок и стекла появятся в августе 2019 года на улицах Махачкалы. За сдачу подобного мусора горожане смогут получить деньги, сообщили ИА REGNUM 1 августа в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Дагестана.

Махачкала (cc) Шамиль Магомедов

Таким путём власти намерены стимулировать население к соблюдению чистоты в столице региона.

«Только совместными усилиями мы сможем добиться экологического благополучия и сделать республику чистой и уютной», — пояснили в ведомстве. Однако, по каким расчётам будут выплачиваться, деньги пока не уточняется.

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Напомним, в середине февраля 2019 года в Махачкале появились первые контейнеры для раздельного сбора мусора. Он сортируется на пластик, стекло, бумагу и бытовые отходы. Правда, пока площадок такого стандарта в городе единицы.