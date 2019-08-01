Санкт-Петербург, , 18:15 — REGNUM

В Санкт-Петербурге после личного обращения потерпевших к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину задержана злоумышленница, представлявшаяся сотрудницей СК РФ. Она продавала гражданам якобы «льготные путевки» для детей в лагерь «Артек» в Крыму. В результате деньги были похищены, а дети в «Артек» не попали.

По данным следствия, подозреваемая продавала жителям Санкт-Петербурга заведомо поддельные путевки на летнюю смену с 13 июля по 4 августа 2019 года в «Артек», стоимостью 30 тыс. рублей каждая.

А уже 12 июля всем родителям, купившим «путевки», пришли электронные письма о том, что их дети «не прошли конкурсный отбор». Деньгами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Предполагаемой преступнице, 1983 года рождения, ранее неоднократно судимой за совершение аналогичных преступлений, грозит до шести лет лишения свободы.

«Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в частности решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения и предъявлении ей обвинения. Кроме того, следователями проверяется возможная причастность иных лиц, к совершению указанного преступления», — сообщили 1 августа в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.