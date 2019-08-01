Уфа, , 18:11 — REGNUM

После введения пятидневной учебной недели в начальных классах школ в Башкирии с 1 сентября на пятидневку перейдут все учащиеся. Об этом заявил врио главы республики Радий Хабиров, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Воробьёва Ирина Николаевна. Учительница. 1957

По мнению Хабирова, у детей должно быть два выходных в неделю, но субботы будут тематическим, как сказал руководитель региона, «разгрузочными днями».

«Для этого главы городов и районов должны перестроить субботние графики работы местных домов культуры и спортивных учреждений», — отметил он.

Также с начала нового учебного года в школьных столовых вводится единое меню со строгим контролем качества.

«Кроме того, мы закрываем историю с холодными туалетами. В XXI веке маленькие дети не должны в суровые морозы ходить в холодные туалеты», — заключил Хабиров.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках обсуждения инициативы Хабирова о введении пятидневки во всех школах руководитель министерства образования республики Айбулат Хажин пояснял, что ни один из предметов не исчезнет из школьной программы, сокращение часов будет производиться равномерно. При этом он заверил, что все санитарные нормы по загрузке школьников и педагогов будут соблюдаться, а зарплата учителей ни в коем случае не будет снижена.

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