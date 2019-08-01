Калуга, , 18:11 — REGNUM

Первый «умный» остановочный павильон установили в Калуге — на улице Баженова, сообщили 1 августа корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги.

Новый объект оснащён электронным табло, на котором пассажиры смогут узнать расписание общественного транспорта Kaluga-gov.ru

Новый объект оснащён электронным табло, на котором пассажиры смогут узнать расписание общественного транспорта, посмотреть на карту Калуги, на которой указаны ближайшие туристические маршруты. Кроме того, «умная» остановка оборудована USB-портом для зарядки мобильных телефонов.

«Остановка красивая, особенно ночью. Светодиодные панели включаются автоматически, благодаря установленному здесь датчику степени освещённости», — сказал городской голова Калуги Дмитрий Разумовский.

Выбирая варианты для «умных» остановок, администрация Калуги изучила опыт Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Благоустройство остановочного павильона ещё продолжается. Также здесь планируется установить камеры видеонаблюдения. К 650-летию Калуги планируется установить подобные «умные» остановки ещё на ряде улиц.