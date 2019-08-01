Кигали, , 17:57 — REGNUM

Руанда закрыла границу с Конго вблизи города Гома из-за опасности проникновения лихорадки Эбола.

Медицинская лаборатория (cc) UNMEER

Ранее в городе Гома, столице конголезской провинции Северное Киву, был зафиксирован третий случай заражения Эболой. Город находится в опасной близости от границы с Руандой.

Всего с августа 2018 года на востоке Конго от лихорадки Эбола погибли более 1700 человек. До июля текущего года вирус распространялся в основном в сельских районах.

Читайте также: В городе Гома в Конго зафиксирован третий случай Эболы