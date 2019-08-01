Черкесск, , 17:55 — REGNUM

В Карачаево-Черкесии будет увеличен штат медперсонала в службе скорой помощи города Черкесска. Такое требование предъявила прокуратура после проверки соблюдения законодательства в сфере здравоохранения в медицинском учреждении РГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи», сообщили ИА REGNUM 1 августа в пресс-службе надзорного ведомства.

Так, в ходе проверочных мероприятий были выявлены нарушения Правил организации деятельности выездной бригады скорой. Установлено, что бригады выезжают по вызову лишь в составе фельдшера и водителя вместо двух фельдшеров и водителя либо фельдшера, медицинской сестры (медицинского брата) и водителя.

Прокуратура города Черкесска в своем представлении потребовала принять меры к исправлению этой ситуации. В настоящее время оно находится на рассмотрении.

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