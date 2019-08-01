Москва, 1 августа 2019, 17:44 — REGNUM
Россия может воспользоваться предложенной США помощью для тушения лесных пожаров в Сибири. Об этом 1 августа сообщил глава департамента международной деятельности МЧС России Владимир Соловьёв.
«В Сибири уже сейчас создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами. Но не исключаем возможности воспользоваться этим предложением», — приводит его слова РИА Новости.
Соловьёв добавил, что в МЧС благодарны американским коллегам за предложение помощи. При этом он отметил, что подобное взаимодействие является «обычной мировой практикой», в том числе в российско-американских отношениях.
Как передавало ИА REGNUM, накануне президент США Дональд Трамп позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и предложил содействие в борьбе с масштабными лесными пожарами в Сибири.
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