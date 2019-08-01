Москва, , 17:44 — REGNUM

Россия может воспользоваться предложенной США помощью для тушения лесных пожаров в Сибири. Об этом 1 августа сообщил глава департамента международной деятельности МЧС России Владимир Соловьёв.

«В Сибири уже сейчас создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами. Но не исключаем возможности воспользоваться этим предложением», — приводит его слова РИА Новости.

Соловьёв добавил, что в МЧС благодарны американским коллегам за предложение помощи. При этом он отметил, что подобное взаимодействие является «обычной мировой практикой», в том числе в российско-американских отношениях.

Как передавало ИА REGNUM, накануне президент США Дональд Трамп позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и предложил содействие в борьбе с масштабными лесными пожарами в Сибири.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме оценили благородный жест Трампа помочь с тушением Сибири