Тюмень, , 17:48 — REGNUM

Бывшему проректору Тюменского нефтегазового университета Александру Ошибкову добавили срок лишения свободы. Центральный районный суд Тюмени приговорил его 1 августа 2019 года за злоупотребления на сумму более 150 млн рублей к 7 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По версии следствия, в 2014—2015 годах Александр Ошибков организовал проведение трёх аукционов на поставку оборудования для телеметрической геонавигационной системы и винтовых забойных двигателей. Аукционы выиграли аффилированные с ним фирмы. Вуз перевёл фирмам-победителям более 152 млн рублей. При этом оборудование в нефтегазовый университет фактически не поступило. Оно эксплуатировалось в компаниях, которыми руководил Александр Ошибков.

Напомним, в марте 2018 года Александр Ошибков был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении более 179 млн рублей, а в марте 2019 года он осуждён за хищение ещё двух миллионов рублей. Суд приговорил его к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. На этот раз срок увеличили на три месяца — до 7 лет 9 месяцев.

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