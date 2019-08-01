Симферополь, , 17:36 — REGNUM

В проекте реконструкции ряда центральных улиц Симферополя заложен полный снос всех деревьев, несмотря на то, что существует множество способов этого не делать. Об этом в Facebook сообщил крымский архитектор Максим Пивоварчик.

«Обоснование проекта — ненормативное расстояние до тротуаров и края дорог. Однако в рамках заявленной реконструкции дорог, при которой возможен снос, существует множество проектных решений для сохранения деревьев, например, — заужение проезжей части, создание приствольных решеток, приподнимание тротуаров, замена асфальтовых покрытий на более «дышащие», — отметил специалист.

Кроме этого, по его словам, норма на расстояния от деревьев распространяется на новые посадки и не может быть применима к 50−70-летним деревьям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в течение нескольких дней на улице Мира в Симферополе городские службы вырубили все зелёные насаждения. Далее, согласно опубликованному проекту реконструкции улиц, должны спилить 300 деревьев в исторической части города по ул. Карла Маркса и Александра Невского.

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