Луганск, , 17:30 — REGNUM

Специалисты МЧС Луганской Народной Республики приступили к работам по разминированию местности в районе разрушенного моста у Станицы Луганской. Об этом сообщило 1 августа представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Стоп мины! © ИА Красная Весна

«Начаты работы по проверке местности в районе вышеуказанного моста и прилегающей к нему территории в районе участка разведения сил и средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для обеспечения безопасности гражданского населения возможны временные ограничения работы пункта пропуска «Станица Луганская» при выявлении взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов.

«Предложения по режиму работы пункта пропуска на время проведения указанных работ направлены украинской стороне», — добавили в представительстве.

Как передавало ИА REGNUM, накануне участники трёхсторонней контактной группы в Минске согласовали «дорожную карту» ремонта моста в Станице Луганская, договорённость о восстановлении которого была достигнута на предыдущей встрече.

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