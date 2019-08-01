Дзержинск, Нижегородская область, , 17:25 — REGNUM

По итогам проверки, проведенной на месте обнаружения свалки химических отходов в Дзержинске вдоль автодороги между Автозаводским шоссе и автотрассой М7 «Волга», обнаружены 45 негерметичный емкостей с разливом содержимого, в воздухе присутствовал стойкий химический запах. Об этом ИА REGNUM сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).

Результаты отбора проб показали, что сыпучие отходы относятся к III и IV классам опасности, жидкие — ко ІІ классу опасности, пастообразные — к ІV классу опасности.

По итогам исследования проб почвы, отобранных на месте разлива химотходов, выявлено повышенное содержание фенолов летучих.

По данному факту возбуждено административное расследование по основаниям ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ «Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления».

Также установлено, что участок, где обнаружена свалка, закреплён за администрацией Дзержинска. Причём информация о свалке в мэрию поступила ещё в 2017 году, но никаких мер для её устранения не принималось. В отношении главы Дзержинска и администрации города составлены протоколы об административном правонарушении.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, свалку обнаружили жители города во второй декаде июля. Сообщение и фотографии свалки были опубликованы на портале круглосуточной экологической диспетчерской регионального минэкологии. Свалка располагается в лесополосе, на фотографиях видны лужи бурого цвета и еврокубы, в которых, вероятно, и хранились отходы.