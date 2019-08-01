Магас, 1 августа 2019, 17:23 — REGNUM

В Ингушетии в августе 2019 года состоится фестиваль «Путешествие по Шёлковому пути». Он пройдет на площади «Алания» в Магасе, сообщил мэр города Беслан Цечоев.

Караван
Караван

Основным мероприятием станет ярмарка. На ней будут представлены товары, которые перевозились по Великому Шёлковому пути. Среди них шелк, все виды текстиля, ковры, фарфоровая посуда и многое другое.

Здесь же будут работать павильоны народных ремесел и промыслов. Для участников фестиваля и гостей будет организована культурно-развлекательная программа. Желающих будут катать на конях и верблюдах.

«Ярмарка «Путешествие по Шелковому пути»… является частью и одним из звеньев исторического события, потому что Великий Шелковый путь проходил и по нашей земле, и мы являемся частью великой цивилизации», — написал в своём Instagram мэр Магаса.

Стоит отметить, что фестиваль будет проведен в рамках федеральных программ «Комфортная городская среда» и «Малые города и исторические поселения». В нем примут участие представители всех субъектов СКФО.