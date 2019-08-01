Волгоград, , 17:05 — REGNUM

Войска Южного военного округа скрылись под дымовой завесой в рамках тактического учения на полигоне Прудбой под Волгоградом. Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты накрыли густым слоем белого облака район площадью в 5 кв. км, сообщили 1 августа в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Дымовая завеса была настолько плотной, что войска, вооружение, военная техника и объекты военной инфраструктуры полевого лагеря оказались полностью защищены от визуального и оптического обнаружения, как с земли, так и с воздуха. В зоне условного заражения потом военные провели необходимые мероприятия по локализации последствий техногенной катастрофы. На учениях также уничтожили мишени, имитирующие колонны бронированной военной техники на удалении от 2,5 до 5 километров.

ИА REGNUM сообщало ранее, что в учениях задействованы около двух тысяч военнослужащих и несколько сотен единиц боевой и специальной техники соединений и частей войск РХБ защиты Южного военного округа.

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