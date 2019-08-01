Санкт-Петербург, , 16:45 — REGNUM

Вода в ручье вдоль улицы Богайчука в поселке Металлострой в Колпинском районе Петербурга внезапно окрасилась в фиолетовый цвет. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUMв Смольном, специалисты городского комитета по природопользованию пока не могут отыскать источник сброса отходов.

Инспектор комитета и сотрудники ГУП «Пиларн» уже съездили на место и констатировали, что вода в ручье действительно стала фиолетовой, кроме того, их встретил и неприятный запах отходов.

В комитете отмечают, что выше по течению вода имеет нормальный цвет и запах. Экологи утверждают, что фиолетовый цвет вода могла получить от сброса химикатов. Источник загрязнения пока не найден.

Ранее активисты «Зеленого фронта» уже привлекали внимание прокуратуры к тому, что в Металлострое расположено множество несанкционированных свалок, например на левом берегу реки Ижоры в Колпино или у электроподстанции в Металлострое.

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Как сообщало ИА REGNUM, из-за стоков, содержащих этиленгликоль, в реке Новой в Кировском районе Петербурга в 2017—2018 годах погибла флора и фауна, у воды появился неприятный запах. Причиной стал слив в канал, впадающий в реку, технических стоков аэропорта.