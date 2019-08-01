Цхинвал, , 16:33 — REGNUM

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов выделил один миллион рублей на лечение милиционеров, раненых во время перестрелки с особо опасными преступниками, сообщает 1 августа агентство «Рес» со ссылкой на пресс-службу президента.

Сотрудники министерства внутренних дел Захар Гатикоев и Сослан Пухаев пострадали при задержании во время спецоперации и в настоящее время находятся на лечении в Центре анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ). Президент распорядился выделить необходимые средства после того, как соответствующая просьба поступила от министра внутренних дел Южной Осетии Игоря Наниева.

Ранее президент навестил в больнице сотрудников министерства, состояние обоих раненых по-прежнему остаётся стабильно-тяжелым. Глава государства поручил министру здравоохранения Георгию Тотчиеву приглашать при необходимости для лечения милиционеров специалистов из России.