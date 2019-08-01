Краснодар, , 16:29 — REGNUM

Ведомственный ВУЗ министерства внутренних дел России окончили в этом году 324 курсантов, из них 19 человек были направлены на обучение в 2014 году от МВД Южной Осетии. Об этом сообщает ИА «Рес».

Представители Южной Осетии начальник Управления правового обеспечения и международного сотрудничества полковник милиции Артур Сиукаев и начальник Управления по работе с личным составом майор милиции Созыр Джиоев присутствовали на торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам и от имени министра внутренних дел Южной Осетии Игоря Наниева поздравили будущих коллег.

Выпускникам было присвоено квалификационное звание «юрист», а также звание лейтенанта милиции. По возвращении в Южную Осетию выпускники будут направлены на службу в различные подразделения МВД республики.

В новом учебном году в ведомственных вузах МВД России начнут обучение 22 курсанта из Южной Осетии. Для абитуриентов выделены целевые места в Нижегородской и Волгоградской академиях МВД России, в Воронежском, Орловском и Ростовском институтах МВД России. Обучение в вузах МВД России стало возможным для граждан Южной Осетии после подписания в 2009 году межправительственного соглашения, после чего в вузы МВД России Министерство внутренних дел Южной Осетии направило более 200 человек.