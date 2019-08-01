Екатеринбург, , 16:24 — REGNUM

В Екатеринбурге почти до середины сентября закроют движение по улице Шевченко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в департаменте информационной политики горадмиистрации.

На улице будут проводиться ремонт теплосетей. В связи с этим закроется движение для троллейбусного маршрута №4 по ул. Шевченко (от ул. Сулимова до станции метро «Динамо» в обоих направлениях), а также для автотранспорта (от ул. Луначарского до ул. Бажова).

Участок дороги перекроют со 2 августа по 10 сентября 2019 года.

Напомним, 11 августа 2019 года временно будет перекрыт центр Екатеринбурга. В городе пройдёт международный легкоатлетический марафон «Европа-Азия»

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