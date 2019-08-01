Ростов-на-Дону, , 16:16 — REGNUM

Число лесных пожаров на землях лесного фонда на территории регионов Южного федерального округа в 2019 году по сравнению с 2018 годом сократилось в 3,1 раза, площадь, пройденная огнём, — в 7,6 раза. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Федерального агентства лесного хозяйства, говорилось 1 августа на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Южного федерального округа, которое состоялось в Ростове-на-Дону.

Дым от лесного пожара

Всего с начала года на территории Южного федерального округа было зарегистрировано 38 лесных пожаров, общая площадь сгоревших лесов — 42,94 га. Как отмечалось, в целом лесопожарная обстановка в субъектах РФ ЮФО остается под контролем лесопожарных служб. Основной причиной пожаров в Рослесхозе называют человеческий фактор, в связи с чем, отметил в докладе заместитель начальника департамента лесного хозяйства по ЮФО Юрий Морозов, остается актуальным проведение противопожарной информационной работы среди населения.

Добавим, что всего на данный момент, по данным комического мониторинга, информационной системой ИСДМ — Рослесхоза уже зарегистрировано более 7,5 тыс. природных пожаров на площади практически 485 тыс. га.

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