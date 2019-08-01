Владикавказ, , 16:04 — REGNUM

В Северной Осетии вынесен приговор директору филиала «Россельхозбанка» Тамерлану К. Его признали виновным в финансовых махинациях и разглашении коммерческой тайны, пишет «Комсомольская правда на Северном Кавказе».

Как установили в суде, весной 2017 года директор банка в составе организованной группы лиц, в которую в том числе входили гендиректор ООО «Сармат» и еще один индивидуальный предприниматель, проводили незаконные операции с расчетным счетом фирмы «Сармат» в «Россельхозбанке» и обналичивали денежные средства. В итоге было похищено 45 млн рублей.

По решению суда Тамерлан К. получил 2,5 года условного срока и штраф 300 тыс рублей. Его пятеро сообщников также приговорены к условным срокам лишения свободы и штрафам в размере от 200 до 300 тыс. рублей.

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