Москва, , 16:07 — REGNUM

Сохранить исторический облик ВДНХ удалось благодаря коллективу выставочного комплекса и неравнодушным жителям столицы. Об этом 1 августа заявил мэр Москвы Сергей Собянин на торжественных мероприятиях по случаю восьмидесятилетия ВДНХ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ВДНХ — 80 лет Mos.ru

Мэр Москвы напомнил, что постепенно выставочный комплекс приходил в упадок. Территория из зоны культурного отдыха постепенно превращалась в торговый объект. Однако эту тенденцию всё же удалось переломить, заявил Собянин, вручая награды ветеранам ВДНХ.

«ВДНХ — культовый объект и для Москвы, и для страны в целом. Со сложной судьбой, которую вы все знаете, ведь работе здесь вы посветили всю свою жизнь. Вам, наверное, было не просто смотреть что просохло с ВДНХ последние десятилетия. Было ощущение что мы безвозвратно теряем эту красавицу. Все становилось сумрачнее, грязнее, даже «криминальнее». Но благодаря коллективу ВДНХ, горожанам, тысячам людей, которые работали здесь, благоустраивали и восстанавливал ВДНХ она снова стала любимым местом отдыха Москвичей. Поздравляю вас с новым рождением ВДНХ», — заявил мэр Москвы.

После этого Собянин выразил надежду, что ВДНХ ещё много лет будет служить Москве и жителям столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр в рамках торжественных мероприятий по случаю восьмидесятилетия главной выставки страны мэр Москвы открыл музей ВДНХ.

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