Вашингтон, , 16:19 — REGNUM

Разработчики из Valve поделились первыми результатами работы Интерактивного советника. По словам представителей компании, функция работает «очень хорошо», сообщалось на странице Steam Labs 31 июля.

Сообщается, что пользователи очень активно пользуются советником и оставляют положительные отзывы о его работе. В ближайшее время разработчики планируют добавить в него возможность убирать игры из списка рекомендаций и сделать интерфейс более удобным для юзеров.

Напомним, Интерактивный советник — это новая система в рамках Steam Labs, позволяющая геймерам находить игры, похожие на те, что он уже прошёл. По замыслу разработчиков, советник анализирует все пройденные пользователем игры и создаёт несколько списков рекомендаций, предлагая различные фильтры.