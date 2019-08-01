Санкт-Петербург, , 16:05 — REGNUM

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга 1 августа отправил в СИЗО на срок по 21 сентября Алексея Волнянко, подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой, совершенном 21 июля.

СИЗО Дарья Антонова © ИА REGNUM

Уголовное преследование ранее арестованного по подозрению в этом убийстве уроженца Киргизии Даврона Мухамедова прекращено. Напомним, в ходе расследования Мухамедов дал показания, изобличающие причастность Волнянко к убийству. Их проверили и подтвердили следователи СКР, ведущие это дело.

По версии следствия, Волнянко в ночь на 21 июля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, у дома 11 корпус 2 по Пулковской улице Петербурге нанес Григорьевой множественные удары ножом в голову и туловище. Мотивом убийства названы внезапно возникшие неприязненные отношения.

Волнянко — кладовщик магазина «Эльдорадо» — был задержан днем 31 июля и, по данным следствия, уже подписал чистосердечное признание, сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, тело Григорьевой было найдено вечером 21 июля у одного из домов на улице Пулковской с множественными ножевыми ранениями. При жизни Григорьева принимала участие в пикетах и митингах, боролась за права секс-меньшинств. В то же время, по данным следствия, она вела асоциальный образ жизни.

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