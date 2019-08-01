Сургут, Югра, , 15:53 — REGNUM

Житель Сургута (ХМАО) лишился раритетного автомобиля Chrysler (Крайслер), который был куплен с рук за несколько миллионов рублей. Как выяснилось, прежний хозяин авто покупал американский раритет в кредит, однако утаил данную информацию от нового владельца, сообщает Нотариат.рф.

Сургутянин при покупке машина подписал договор купли-продажи, где было прописано, что Chrysler не обременён третьими лицами, не находится в залоге.

«Я предоставил этот договор суду и вместе с адвокатом пытался доказать, что являюсь добросовестным покупателем. Однако, как показывает практика, этого было недостаточно суду. В итоге я проиграл банку как первый суд, так и две апелляции», — сообщил свою грустную историю сургутянин.

Между тем уточняется, что Сургутский городской суд в своём решении руководствовался тем, что банк-кредитор своевременно внёс сведения о заложенном автомобиле в Реестр уведомлений о залоге движимого имущества Федеральной нотариальной палаты. То есть любой гражданин мог проверить по нотариальной базе данных, не находится ли в залоге у банка желаемый автомобиль.

В Нотариальной палате Югры отмечают, что в последнее время обращений к нотариусам от людей, обжёгшихся на покупке заложенных и затем арестованных автомобилей, довольно много. Это происходит потому что в ГИБДД перестали ставить отметки о том, что автомобиль находится в залоге. Помимо этого, сегодня многие банки при покупке автомобиля в кредит сразу же выдают на руки паспорта транспортных средств на руки новым владельцам, не дожидаясь погашения кредита.