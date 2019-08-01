Рим, , 15:50 — REGNUM

Сенат Италии утвердил законопроект о возвращении в школы гражданского права в качестве обязательного для изучения предмета, передает La Repubblica в четверг, 1 августа.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

Учить детей «ответственному гражданству» начнут с детского сада, уроки будут продолжены в начальной и средней школе. Минимальное количество учебных часов для изучения гражданского права — 33 в год.

Среди тем для изучения — конституция и законы страны, институты ЕС и международные институты, история флага и гимна Италии, защита окружающей среды, а также «воспитание уважения к закону».