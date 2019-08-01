Нижний Новгород, , 15:34 — REGNUM

Прохладная температура в Нижнем Новгороде установилась в лучшем случае до 14 августа, следует из прогноза Gismeteo.

Батарея отопления (cc) Josh Wedin

В ближайшие две недели дневная температура воздуха поднимется выше +20°C лишь один раз — в субботу, 10 августа. В этот же день метеорологи обещают грозу. В остальное время в течение первой декады месяца температура воздуха днём составит преимущественно +16−17°C, небо будет затянуто облаками, ожидаются кратковременные осадки.

Добавим, июль 2019 года в Нижнем Новгороде выдался на два градуса ниже нормы. По информации метеорологов с начала века этот июль стал самым холодным наряду с летними месяцами 2006 и 2015 годов.

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