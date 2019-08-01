Петрозаводск, , 15:32 — REGNUM

Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел из Петербурга на поиски туристов байдарочников, которые прпали в акватории Белого моря в Республике Карелия. Поиск туристов водными средствами пока невозможен из-за шторма.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Карелии, в районе островов, где предположительно находятся петербургские туристы, волны достигают высоты двух метров и наблюдается сильный ветер.

Как установлено, в Беломорском районе Карелии находится группа туристов из Петербурга в составе 10 человек, один из которых — подросток 15 лет. На пяти байдарках они осуществляли переход из населённого пункта Сумской посад на Кондостров. В органах МЧС группа не регистрировалась.

«По настоящее время группа на связь не выходит, хотя должна была выйти на связь 26 июля. С Кондострова данную группу должны были забрать местные жители и перевести их обратно в Сумской посад, затем они должны были вернуться в город Санкт-Петербург», — рассказали карельские спасатели.

Теперь поиском занимается авиация МЧС России, пока поиски на воде затруднены.