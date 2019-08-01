Пермь, , 15:25 — REGNUM

В Пермском крае объявлены торги на закупку дополнительных машин для перевозки граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Закупка осуществляется в рамках нацпроекта «Демография». Приобретение дополнительных автомобилей стало возможным благодаря сэкономленным средствам на прошлом аукционе. Из-за снижения начальной (максимальной) цены лота осталось около 6 млн рублей. На них планируется купить шесть машин отечественного производства.

Стоит отметить, машины используются для перевозки пожилых сельских жителей в лечебно-профилактические учреждения, где пенсионеры проходят диспансеризацию.

Добавим, основной приобретенной партией машин стали 40 единиц легкового транспорта. За две недели 40 пожилых пермяков были доставлены на машинах для прохождения медосмотра.