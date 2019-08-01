Лос-Анджелес, США, , 16:01 — REGNUM

В сети появились все шесть удалённых сцен из фильма «Мстители: Финал». Пользователи пожалели, что одна из них не попала в итоговую версию картины, сообщил портал Mirror 31 июля.

Речь идёт о сцене, в которой Тони Старк погибает, а другие мстители встают на колено, чтобы почтить его жертву. Помимо этого в свободный доступ попали следующие фрагменты: беседа Тони и Пеппер в их доме, разговор Капитана Америки и Воителя, Тони бреет Ракету, Тор и Ракета в Асгарде, а также диалог Тони с его отцом в прошлом.

Напомним, «Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в истории кинематографа, обогнав «Аватар». При этом «Финал» — самая масштабная, дорогая и продолжительная картина среди всех фильмов в киновселенной Марвел.