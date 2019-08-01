Донецк, , 15:42 — REGNUM

Электронная очередь на получение российских паспортов, а также паспортов ДНР, насчитывает более 60 тыс. человек. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщили 1 августа в пресс-службе «Почты Донбасса».

«По итогам июля 2019 года общее количество выданных талонов составило более 60 000 штук», — сказано в сообщении.

Уточняется, что 45 653 талона выданы желающим получить паспорта ДНР, а 14 377 талонов — для получения паспорта РФ.

Число свободных талонов составляет 85 тыс. штук, очередь можно занять на полгода вперёд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве внутренних дел России заявили о планах предоставить дополнительные преференции гражданам Украины, пожелавшим получить российское гражданство.

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