Красноярск, , 15:17 — REGNUM

Болезненной темой назвал губернатор Красноярского края Александр Усс проблему поражения лесов региона шелкопрядом.

Гнездо непарного шелкопряда Скриншот страницы zpitomnik.ru

«У нас в крае есть две достаточно болезненные темы, которые заслуживают внимания и решения. Прежде всего это порядка 1 млн га, поражённых шелкопрядом», — сказал Усс на совещании под руководством премьер-министра России Дмитрия Медведева 31 июля.

По словам Усса, поражённая шелкопрядом территория — очень пожароопасная.

«Эту тему необходимо закрывать, ликвидировать сухостой и нейтрализовать эту опасность», — заявил губернатор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, совещание под руководством Дмитрия Медведева, состоявшееся 31 июля, было посвящено ситуации с лесными пожарами на территории Сибирского федерального округа. На утро 1 августа в Красноярском крае и Иркутской области площадь лесных пожаров составляла порядка 1,8 млн га. В обоих регионах введён режим ЧС.

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