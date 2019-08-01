Санкт-Петербург, , 15:16 — REGNUM

Фрагменты зданий легендарного города Ниена, датируемые XVII веком, обнаружились во время ремонта трамвайных путей на Охте в Петербурге. Об этом сообщает 1 августа Смольный.

Строители ремонтировали трамвайные пути на Среднеохтинском проспекте, когда наткнулись на фундаменты зданий четырехсотлетней давности.

Они являются частью объекта археологического наследия «Центральная часть города Ниена (Охта 2)». В связи с этим работы на участке от Красногвардейской площади до Конторской улицы приостановили. Срок закрытия автомобильного движения тоже продлят ориентировочно на 10 дней до 12 августа.

«Сейчас сотрудники археологической организации проводят работы по фиксации культурного слоя, подготовке отчёта в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Данные работы планируется завершить на следующей неделе, после чего подрядная организация АО «СтройИнвест» сможет возобновить работы по капитальному ремонту трамвайных путей», — заявили в Смольном.

Напомним, крепость Ниеншанц была главным укреплением шведского города Ниена, располагавшегося при впадении Охты в Неву. Первое упоминание о нем датировано 1611 годом. Градозащитники Петербурга давно требуют организации археологического музея на Охтинском мысу там, где сохранились фрагменты крепости.