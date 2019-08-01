Бишкек, , 14:47 — REGNUM

В Киргизии планируют ускорить открытие международных автобусных маршрутов Андижан — Ош и Фергана — Ош. Об этом 1 июля заявил председатель правительства республики Мухаммедкалый Абылгазиев по итогам встречи с узбекистанским коллегой Абдуллой Ариповым, сообщает издание 24.kg.

По его словам, в транспортной сфере сторонам необходимо также решить вопрос беспрепятственного пропуска автомобилей из Киргизии через пункты пропуска на границе с Узбекистаном.

Кроме того, узбекистанская сторона рассматривает вопрос предоставления 30-процентной скидки на железнодорожные тарифы для киргизских перевозчиков. Абылгазиев добавил, что Ташкент и Бишкек взаимно отменили страховые сборы с въезжающих автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прибыл в Бишкек с рабочим визитом. Кроме переговоров со своим киргизским коллегой, он планирует встретиться с президентом республики Сооронбаем Жээнбековым.

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