Брянск, , 14:37 — REGNUM

1 августа исполняется 120 лет с момента регулярного движения по железнодорожной линии Москва — Брянск. В 1899 году дорогу сдали в эксплуатацию и запустили первый поезд, напомнили в пресс-службе правительства региона.

Общая протяжённость путей составляла 405,5 версты. По линии в сутки могли передвигаться две пары пассажирских и три пары товарных поездов со скоростью движения до 40 вёрст в час. Новая железная дорога обеспечивала экономическое благосостояние края. После открытия движения из Брянской области в столицы стало проще доставлять лес, хлеб, промышленные товары и скот. Кроме того, сократился на 140 вёрст путь из Киева до Москвы, а государство по новой дороге могло быстрее перемещать войска к юго-западным границам. Для приёма поездов и пассажиров в Москве построили деревянный Брянский вокзал. В 1914 начали возводить каменное здание терминала, а в 1934 году его переименовали в Киевский.

Сегодня узел входит в Московскую железную дорогу. По данным ОАО «РЖД», Брянский регион стал полигоном для обкатки новых магистральных и маневровых локомотивов, которые производит Брянский машиностроительный завод. Большая часть из закупленных Россискими железными дорогами локомотивов — 30 современных тепловозов марки 2ТЭ25КМ успешно эксплуатируется в регионе.