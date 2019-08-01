Санкт-Петербург, 1 августа 2019, 14:36 — REGNUM
Бытовое насилие случается во всех странах мира, но делать из этого вывод о дискриминации женщин в России — нелепость и пример двойных стандартов Запада, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 1 августа, ректор Ленинградского государственного университета Станислав Еремеев, комментируя решение Европейского суда по правам человека по делу «Володина против России».
Как сообщало ИА REGNUM ранее, гражданка России обратилась в ЕСПЧ с жалобой на отсутствие помощи со стороны правоохранительных органов в ситуации преследования со стороны бывшего гражданского мужа. Суд не только принял решение о выплате ей компенсации, но и по предложению адвокатов рассмотрел и утвердил заключение о существовании в России половой дискриминации в отношении женщин.
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