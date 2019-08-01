Санкт-Петербург, , 14:36 — REGNUM

Бытовое насилие случается во всех странах мира, но делать из этого вывод о дискриминации женщин в России — нелепость и пример двойных стандартов Запада, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 1 августа, ректор Ленинградского государственного университета Станислав Еремеев, комментируя решение Европейского суда по правам человека по делу «Володина против России».

ЕСПЧ Espch.ru

Как сообщало ИА REGNUM ранее, гражданка России обратилась в ЕСПЧ с жалобой на отсутствие помощи со стороны правоохранительных органов в ситуации преследования со стороны бывшего гражданского мужа. Суд не только принял решение о выплате ей компенсации, но и по предложению адвокатов рассмотрел и утвердил заключение о существовании в России половой дискриминации в отношении женщин.

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«Если мы посмотрим на основные правоустанавливающие документы нашего государства, то там сказано, что Россия — светское государство. Равенство полов и провозглашается, и реализуется. Нет никакой разницы в сфере рынка труда или наличия прав, от избирательных до гражданских.

Аналогичным образом можно посмотреть на практику — сколько у нас женщин на руководящих должностях, до министров и депутатов, как на федеральном, так и на региональном уровне.

В этом смысле решение ЕСПЧ высосано из пальца. Конечно, бытовые отклонения есть во всех странах, не обошли они стороной и нас. Но делать из этого вывод о дискриминации нелепо. Мы в очередной раз сталкиваемся с системой двойных стандартов со стороны наших западных партнеров», — отметил Станислав Еремеев.