Ульяновск, , 14:33 — REGNUM

В селе Луговое в Ульяновске, где разразился скандал из-за нелегальной свалки, обсуждается план развития и благоустройства территории, ранее используемой частным предприятием для сортировки и переработки пластиковых отходов. Отходы вывезены на полигон, на месте бывшей свалки планируется создать зелёную зону, сообщил на своей странице в Фейсбуке губернатор Ульяновской области Сергей Морозов по итогам поездки в населённый пункт.

Мусор вывозился пять дней. Глава региона констатировал, что «безобразная свалка, которая отравляла жизнь людям, вывезена на полигон для легальной утилизации». По словам Сергея Морозова, с фирмой, «которая подвела населённый пункт под экологическую катастрофу, сейчас разбирается природоохранная прокуратура в рамках правового поля». В администрации Ульяновска отмечают, что «материалы по загрязнению земельного участка отходами, в том числе токсичными», переданы в правоохранительные органы.

Данный участок будет рекультивирован, а на его месте жители предложили создать зелёную зону. К благоустройству готовы подключиться луговчане и своими силами: в ходе встречи многие заявили о готовности посадить здесь деревья, установить скамейки, уличные тренажёры и малые архитектурные формы.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре внимание оказалось частное предприятие в селе Луговое, которое занимается переработкой пластиковых отходов. В мэрии Ульяновской отмечали, что у компании есть лицензия на данные виды работы, но она «может занимать только ангар, а отходы размещаются на соседнем участке». Проверки начались после многочисленных жалоб жителей села на запах от мусора. Особое внимание к территории было привлечено также в связи с тем, что возле свалки находится водоохранная зона реки Свияга.

Читайте ранее в этом сюжете: По факту нелегальной свалки под Ульяновском могут завести уголовное дело