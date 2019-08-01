Москва, , 14:38 — REGNUM

Эксперты опросили жителей 25 городов России и составили рейтинг самых плохих дорог в нашей стране. Исследование было проведено независимым агентством Zoom Market.

Согласно опросу, самые плохие дороги — в Челябинске, Махачкале, Омске, Саратове, Брянске, Перми, Иваново, Уфе, Симферополе и Воронеже.

Далее следуют города: Новосибирск (11 место), Красноярск (12), Чебоксары (13), Волгоград (14), Екатеринбург (15), Владивосток (16), Нижний Новгород (17), Новокузнецк (18), Пенза (19).

В самый конец списка попали: Самара (20), Санкт-Петербург (21), Томск (22), Казань (23), Краснодар (24).

Сообщается, что опрос был проведен в июле этого года. Выборка составила 3000 интервью.

Напомним, в июле 2019 года глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что в целом по России дороги находятся в хорошем состоянии, но есть и не очень хорошие трассы.

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