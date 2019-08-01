Цхинвал, , 14:31 — REGNUM

Сотрудники МВД Южной Осетии уничтожили 253 куста дикорастущей конопли в селе Абрев Ленингорского района республики. Об этом 1 августа сообщили в пресс-службе МВД Южной Осетии.

Конопля Иван Шилов © ИА REGNUM

В министерстве подчеркнули, что правоохранительные органы продолжают профилактические мероприятия по выявлению и уничтожению очагов произрастания конопли. Ранее заросли конопли были обнаружены в Ленингорском и Цхинвальском районах. В МВД сообщили, что никаких признаков рекультивации не обнаружено.

Напомним, с 17 по 23 июня сотрудники министерства внутренних дел Южной Осети задержали пять человек за незаконное употребление марихуаны. В 2016 году в республике было ужесточено наказание за употребление наркотических средств.

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