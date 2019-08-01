Тула, , 14:31 — REGNUM

98 детей из пострадавших от наводнения населенных пунктов Иркутской области приехали в Тульскую область на отдых по приглашению губернатора Алексея Дюмина 1 августа, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. Гостей разместили на одной из баз отдыха Заокского района.

98 детей из пострадавших от наводнения населенных пунктов Иркутской области приехали в Тульскую область Управление пресс-службы правительства Тульской области

«Губернатор поручил сделать все, чтобы дети чувствовали себя на тульской земле как дома, смогли набраться сил и провести время с пользой, пока в Иркутской области устраняются последствия стихийного бедствия», — отметила заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова.

Она рассказала: с детьми будут работать высококвалифицированные педагоги, для них будут организованы мастер-классы, спортивные мероприятия, предусмотрена концертная и игровая программа. Юных гостей ждут экскурсии по федеральным музеям, прогулки по Тульскому кремлю, Казанской набережной и другим достопримечательностям региона.

В общей сложности дети из Иркутской области в Тульской области пробудут до 26 августа, все расходы на пребывание детей в Тульской области профинансированы из резервного фонда правительства региона.