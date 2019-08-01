Нижний Новгород, , 14:29 — REGNUM

Биосовместимый имплантат нового поколения разработала ученица 10 класса нижегородского лицея № 28 им. академика Королёва в рамках масштабного проекта «Новые материалы», реализуемого Национальным исследовательским технологическим университетом «МИСиС». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Нижегородская ученица работала в рамках проекта «Биосовместимые материалы для реконструктивной хирургии» совместно с пятью другими ребятами со всей России. Свой проект они реализовали под руководством ведущих учёных и преподавателей «МИСиС».

Отмечается, что по итогам образовательной программы «Большие вызовы», реализуемой во всероссийском детском центре «Сириус», ребята смогут продолжить реализацию своих проектов с учеными НИТУ «МИСиС» в лабораториях вуза или удаленно. Также все они будут приглашены на научно-практическую конференцию «75-е Дни науки» с возможностью опубликовать свою работу в научном сборнике.

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