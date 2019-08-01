Москва, , 14:26 — REGNUM

Наибольшей популярностью у жителей России среди интернет-услуг пользуется услуга «мобильный банк», ей пользуются 46%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого «Левада-центром».

Интернет-пользователь Иван Шилов © ИА REGNUM

В тройку лидеров популярных интернет-услуг вошли: заказ такси (28%) и навигационные карты (25%).

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Покупки в онлайн-магазинах через интернет делают 21% опрошенных. Еще 15% заказывают еду и покупают билеты. 10% проходят обучение с помощью онлайн-курсов.

Продают сами или покупают у других товары или услуги по интернету около трети граждан РФ, чаще всего используя сервис Avito (25%).

Опрос проведён в марте 2019 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, наибольшее доверие у жителей России вызывают ведущие популярных телевизионных ток-шоу и новостных передач: Владимиру Соловьев (23%) и Андрей Малахов (11%).

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