Калуга, , 14:22 — REGNUM

Около 40 казаков совместно с патрульно-постовой службой полиции с начала 2019 года приняли участие в 237 рейдах по обеспечению общественного порядка и охраны социально значимых объектов в Калуге. В областном центре создан координационный штаб народных дружин, утверждены регламенты их взаимодействия с силовыми ведомствами. На меры материального стимулирования в муниципальном бюджете предусмотрено 1 млн 110 тысяч рублей, сообщает 1 августа корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания совета по делам казачества при губернаторе.

В 2018 году Калужским отдельским казачьим обществом войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» на базе Малоярославецкого хуторского общества «Карижа» создано подразделение общественных лесных инспекторов. После аттестации добровольные лесные инспекторы регулярно патрулируют леса и подъездные дороги для оперативного выявления нарушителей природоохранного законодательства и очагов возгораний. Так, в Износковском районе Мятлевское хуторское казачье общество взаимодействует с охотничьим хозяйством «Тайга».

Участники встречи также предложили наладить работу с теми, кто отслужил в армии и привлечении уволенных в запас офицеров и прапорщиков на государственную службу российского казачества.